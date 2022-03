Dover-Calais-Fähranbieter P&O entlässt 800 Crew-Mitarbeiter

(Ausführliche Fassung) - Der britische Fähranbieter P&O Ferries, der unter anderem die Strecken von Dover nach Calais und von Hull nach Rotterdam betreibt, entlässt wegen finanzieller Schwierigkeiten seine Crews mit 800 Beschäftigten. Die Verbindungen würden an den kommenden Tagen nicht bedient, teilte der Marktführer am Donnerstag überraschend mit. "Wir raten Reisenden, alternative Arrangements zu treffen." An den Häfen strandeten frustrierte Urlauber, es bildeten sich lange Lastwagenstaus. Die britische Regierung verurteilte den Schritt. Premierminister Boris Johnson sei nicht vorab informiert worden, sagte sein Sprecher.