Dreamliner-Triebwerk hält Rolls-Royce weiter in Atem

Die Probleme mit dem Dreamliner-Triebwerk Trent 1000 halten den britischen Triebwerksbauer Rolls-Royce weiter tief in den roten Zahlen. Im ersten Halbjahr stand unter dem Strich ein Verlust von 909 Millionen britischen Pfund (989 Mio Euro) nach einem Minus von 954 Millionen Pfund ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent von General Electric und der United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney am Dienstag in London mitteilte.