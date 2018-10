Drogeriemarkt dm setzt Wachstum fort

Deutschlands grösste Drogeriemarktkette dm wächst kontinuierlich weiter - wenn auch nicht mehr ganz so dynamisch wie nach der Schlecker-Pleite. "Insgesamt ist die Drogeriemarktbranche aber noch immer ein Wachstumsmarkt", sagte dm-Chef Erich Harsch am Donnerstag in Karlsruhe bei der Jahrespressekonferenz. So habe man von grösseren Supermärkten weitere Marktanteile bei Drogeriewaren gewinnen können. Harsch sprach von einer zunehmenden Verdichtung des Marktes in Deutschland. Doch zu einigen geplanten Neueröffnungen sei es nicht gekommen, weil es schlicht an Ressourcen in der Baubranche gefehlt habe.