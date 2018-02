Dürr verdient an der E-Mobilität - und an Küchen

BISSINGEN (awp international) - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat 2017 so viel verdient wie nie zuvor. Das MDax -Unternehmen profitierte vor allem vom Trend zur Automatisierung in der Möbelindustrie. Der Gewinn nach Steuern stieg nicht zuletzt dank kräftiger Zuwächse bei der auf die holzverarbeitende Industrie spezialisierten Tochter Homag um gut 7 Prozent auf 201,5 Millionen Euro, wie Dürr am Mittwoch bei der Vorlage von vorläufigen Jahreszahlen in Bietigheim-Bissingen mitteilte.