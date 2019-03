Düstere Zeiten beim Lichtkonzern Osram: Vorstand streicht Jahresziele zusammen

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten schlecht an. Der Kurs der Osram-Aktie sackte am Nachmittag um fast elf Prozent in den Keller und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober.

"Der Hintergrund ist unter anderem die anhaltende Marktschwäche in der Automobilindustrie, der Allgemeinbeleuchtung und bei mobilen Endgeräten", hiess es in der Mitteilung. "Dies hat zu hohen Lagerbeständen insbesondere in China geführt."

Osram wird offensichtlich mittelbares Opfer des US-chinesischen Handelskonflikts, der in der Volksrepublik einen unerwartet starken Einbruch der Konjunktur zur Folge hat. Unter anderem sind erstmals seit einem Vierteljahrhundert die Autoverkaufszahlen in China gesunken. Da die Autobranche zu den wichtigsten Abnehmern von Osram-Produkten zählt, trifft dies das Unternehmen hart.

Unternehmenschef Olaf Berlien hatte ursprünglich gehofft, dass sich die Nachfrage beleben würde, doch davon geht der Konzern mittlerweile nicht mehr aus. Berlien und Vorstandskollegen hatten bereits ein Sparprogramm verkündet, bis 2021 sollen die Kosten um 200 Millionen Euro pro Jahr sinken./cho/DP/stw

(AWP)