Dufry-Aktien nach neuer Wandelanleihe stark unter Druck

Die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry sind am Mittwoch nach der Ausgabe einer neuen Wandelanleihe stark unter Druck. Analysten weisen in ersten Kommentaren auf die weitere potenzielle Verwässerung des Aktienkapitals hin. Hinzu kommt die anhaltende Unsicherheit über die Entwicklung der Reisebranche, nachdem in verschiedenen europäischen Ländern der Lockdown verlängert wurde.