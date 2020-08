Dufry-Aktien verlieren nach Rückkauf-Offerte für Hudson

Gegen 10 Uhr büssen Dufry an der Börse 4,1 Prozent auf 24,19 Franken an Wert ein, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,2 Prozent dazugewinnt.

Die Integration von Hudson mache durchaus Sinn, schreibt Marco Strittmatter von der ZKB. Mit diesem Schritt fielen die Listing-Kosten in den USA weg und Hudson soll strategisch genau gleich weitergeführt worden wie bis anhin. Das beherrschende Thema bei Dufry bleibe aber weiterhin die reduzierte Anzahl der Flugpassagiere und die Frage, wann diese wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird.

Die geplante Kapitalerhöhung über 311 Millionen Franken entspreche in etwa 20 Prozent der Marktkapitalisierung von Dufry, so der UBS-Analyst. Bereits bis anhin sei Hudson voll konsolidiert gewesen und es hätten keine Cashflow-Transfers oder Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre stattgefunden. Von daher dürfte die geplante Transaktion keine wesentlichen Einflüsse auf das Schuldenprofil bei Dufry haben.

Insgesamt dürfte sich der Börsengang von Hudson im Jahr 2018 und der jetztige Rückzug gelohnt haben. Dufry habe im Jahr 2018 rund 671 Millionen Franken für die Hudson-Aktien erhalten und kaufe diese nun für rund 300 Millionen Franken zurück, so der UBS-Experte weiter. Netto bedeute dies einen Cashzuwachs von über 300 Millionen Franken.

an/kw

(AWP)