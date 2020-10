Dufry-Aktionäre segnen Kapitalerhöhung ab

99,57 Prozent der vertretenen Aktienstimmen hätten der Ausgabe von bis zu 24,7 Millionen neuen Aktien zugestimmt, teilte die Gesellschaft am Abend mit.

Am 19. August hatte Dufry angekündigt, das an der US-Börse kotierte Tochterunternehmen Hudson wieder vollständig zu integrieren und die ausstehenden Aktien zurückzukaufen. Zu diesem und zu allgemeinen Unternehmenszwecken wurde eine Kapitalerhöhung von rund 500 Millionen Franken vorgeschlagen. Im Rahmen der am (gestrigen) Montag bekanntgegebenen Zusammenarbeit mit Alibaba und der damit einhergehenden Beteiligung des chinesischen Unternehmens an Dufry erhöhte sich dieser Betrag auf rund 700 Millionen Franken, wie das Schweizer Unternehmen bereits am Dienstagmorgen mitteilte.

Die Ausgabe von bis zu 24,7 Millionen neuen Aktien erfolgt zu einem Nennwert von 5,00 Franken. Bisherige Aktionäre erhalten je bestehende Aktien ein Bezugsrecht und die Erhöhung wird "at-market" durchgeführt, wie es ebenfalls bereits am Morgen hiess. Die Ausübung der Bezugsrechte ist zwischen dem 12. und 19. Oktober möglich und die neuen Aktien sollen ab dem 22. Oktober gehandelt werden.

Ausserdem wurde an der GV dem Antrag stattgegeben, die maximale Grösse des Verwaltungsrats auf elf von neun Mitgliedern zu erhöhen. Neu in das Gremium gewählt wurde Ranjan Sen für eine Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

ys/uh

(AWP)