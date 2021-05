Dufry hat sich eine Konzession für den Betrieb des Duty-Free-Shops am Felix Eboué International Airport in Cayenne gesichert. Per 1. August 2021 wird der Reisdetailhändler in der Hauptstadt von Französisch-Guayana einen Laden mit einer Fläche von 120 Quadratmetern betreiben. Die Konzession läuft während fünf Jahren.