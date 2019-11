Dufry-Titel nach Zahlen stark im Plus - Beschleunigtes Wachstum

Die Dufry-Aktien klettern am Dienstag um 9.45 Uhr um 7,2 Prozent auf 92,68 Franken. Gehandelt ist dabei bereits fast das Doppelte eines durchschnittlichen Tagesvolumens. Der Gesamtmarkt SPI steht derweil mit 0,3 Prozent im Minus.

Insgesamt seien die Zahlen solide ausgefallen, schreibt Baader Helvea in einem Kommentar. Die Gewinnsituation habe sich weiter verbessert und das organische Wachstum beschleunigt. Die Steigerung der Bruttomarge sei dabei hauptsächlich auf die neu ausgehandelten Verträge mit den Zulieferern zurückzuführen.

Auch die Bank Vontobel lobt in einem Kommentar das beschleunigte organische Wachstum, das vor allem aus flächenbereinigter Basis stärker ausgefallen sei als erwartet. Lateinamerika entwickle sich zwar weiterhin negativ, allerdings habe sich im dritten Quartal auch hier eine leichte Erholung gezeigt, schreibt der zuständige Experte. Weiteren Schub dürfte im kommenden Jahr die Erhöhung der Freigrenze für Duty-Free-Produkte in Brasilien verleihen.

Beim bereinigten EBIT habe Dufry von der Steuerrückerstattung in Brasilien profitiert, so die ZKB. Aber auch unter Ausklammerung dieses Effekts liege die Profitabilität oberhalb der Erwartung. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen erscheine das untere Ende des mittelfristigen Cashflow-Ziels in diesem Jahr erreichbar.

Skeptischer gegenüber dem Zahlenkranz zeigt sich dagegen die UBS. So hätten die Verkaufsaktivitäten an den Flughäfen, die rund 85 Prozent zum Umsatz beitragen, auch im dritten Quartal flächenbereinigt abgenommen und das Wachstum sei nur dank Läden an Bahnhöfen und anderen Orten zustande gekommen, moniert der UBS-Experte. Zudem bleibe auch die EBIT-Entwicklung aufgrund der höheren Konzessionsgebühren gedämpft.

