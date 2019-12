Dufry und Tochter Hudson verlängern Duty-Free-Vertrag am Flughafen Toronto

Der Reisedetailhändler Dufry und dessen Tochtergesellschaft Hudson werden auch in Zukunft am Pearson International Airport in Toronto Duty-Free-Läden betreiben. Der Flughafen hat mit Hudson und Dufry einen über acht Jahre laufenden Vertrag abgeschlossen. Die Laufzeit ist von Juni 2022 bis im Sommer 2030.