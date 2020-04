Dufry will Entscheid zur Dividende mit der GV-Einladung kommunizieren

Das neue Datum und die Vorschläge für die Aktionäre sollen "zu gegebener Zeit" bekanntgegeben werden, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch auf Anfrage von AWP. Bezüglich der geplanten Dividendenausschüttung von 4,00 Franken je Aktie wollte er keinen Kommentar abgeben. "Der Verwaltungsrat prüft die Situation laufend und wir werden den definitiven Dividendenvorschlag mit der Einladung zur Generalversammlung kommunizieren", meinte er lediglich.

Bei den derzeit laufenden Gesprächen mit den kreditgebenden Banken sei das Feedback grundsätzlich positiv, so der Sprecher weiter. Aber auch hier sei es mit Blick auf die dynamische Entwicklung zu früh, um genauere Aussagen dazu machen zu können.

Auch was das operative Geschäft betrifft, würden derzeit mit den verschiedenen Akteure Gespräche geführt. Hinsichtlich der in den Mietverträgen festgelegten Mindestgarantien präsentiere sich die Situation ausserdem je nach Land und Vertrag unterschiedlich. "Das Problembewusstsein ist aber auch hier auf allen Seiten gross und die Gespräche verlaufen konstruktiv", meinte der Sprecher.

Aktie taucht

An der Börse geben die Dufry-Aktien am Mittwoch kräftig nach. Bis am Mittag verlieren die Titel mehr als 10 Prozent auf 24,55 Franken. Im Vergleich zu Ende 2019 stehen sie damit rund 75 Prozent tiefer.

an/uh

(AWP)