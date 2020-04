Dufry will mit frischem Kapital die Dürreperiode überstehen

Seit der Flugverkehr infolge der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie weltweit weitgehend zum Erliegen gekommen ist, brachen auch bei Dufry die Geschäfte weg. Laut Angaben vom Donnerstag sanken im März die Erträge um 56 Prozent.

Das führte im ersten Quartal 2020 zu einem organischen Minus von 22 Prozent auf 1,44 Milliarden Franken. Und in den ersten bei April-Wochen brach der Umsatz gar um rund 90 Prozent ein, erklärte das Unternehmen.

Frisches Geld

Dufry gibt nun Gegensteuer. So sollen die Aktionäre nun doch keine Dividende erhalten. Erst im März noch hatte das Unternehmen eine Zahlung von 4 Franken je Aktie in Aussicht gestellt.

Ferner habe Dufry von einigen Banken eine zusätzliche Kreditfazilität über 425 Millionen Franken erhalten. Für bestehende Finanzvereinbarungen seien die Bedingungen angepasst worden.

Zudem sehe Dufry die Privatplatzierung von bis zu 5,5 Millionen Aktien und die Ausgabe einer Wandelanleihe über 300 Millionen Franken vor, hiess es weiter. Dufry geht davon aus, dass das heutige Aktienkapital sich um knapp 10 Prozent erhöhen wird.

Am Donnerstagabend hat Dufry über den weiteren Verlauf der Kapitalbeschaffung berichtet. Die beiden Transaktionen hätten sowohl bei bestehenden wie auch bei neuen Investoren grossen Anklang gefunden, hiess es. Auch der Verwaltungsrat und das Mangement würden sich an der Kapitalerhöhung beteiligen.

Noch nicht bekannt ist der Preis, zu dem die neuen Titel angeboten werden. Der wird in einem raschen Preisbildungsverfahren gesucht. Die neuen Aktien sollen den Plänen zufolge ab dem 27. April an der Schweizer Börse handelbar sein. Derweil dürfte sich der Coupon für die Wandelanleihe für eine zweimal jährliche Zinszahlung im Bereich von 1,0 bis 1,5 Prozent bewegen.

Kosten sparen

Dufry verweist in dem Communiqué auf seine "hochflexible" Kostenstruktur, die nun noch besser genutzt werde. Das Unternehmen spare nicht zuletzt auch dank staatlicher Unterstützungsprogramme bei den Personalkosten.

Weitere Massnahmen im Bereich Investitionen und Nettoumlaufvermögen sollen die Kosten in diesem Jahr um weitere 160 Millionen Franken drücken, erklärte Dufry.

Dank der getroffenen Massnahmen sollte Dufry gemäss eigener Einschätzung in der Lage sein, selbst ein Szenario mit einem Umsatzrückgang von 70 bis 80 Prozent "über eine längere Periode" durchzustehen.

Die im März abgegebene Guidance für das Geschäftsjahr 2020 sei mittlerweile obsolet geworden und werde von Dufry daher zurückgezogen.

An der Börse haben die Anleger erfreut auf die Liquiditätspläne der Durfy-Gruppe reagiert. Die Titel kletterten um 5,5 Prozent in die Höhe. Zeitweise lagen sie noch deutlicher mit zweistelligen Prozentraten im Plus. Allerdings summiert sich seit Jahresbeginn nach wie vor ein Minus von 70 Prozent.

ra/kw

(AWP)