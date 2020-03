Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise wächst 2019 wie erwartet

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat im abgelaufenen Jahr vom eigenen Geschäftswachstum und der Übernahme des US-Konzerns ADF/IDF profitiert. Der Umsatz stieg 2019 um 8 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen - betrug das Plus 5,7 Prozent, was im Rahmen des Unternehmenszieles einer jährlichen Steigerung von 5 bis 7 Prozent liegt.