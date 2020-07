DuPont schreibt wegen Corona-Krise Milliarden ab - Hoher Fehlbetrag

Die Schwäche der Autoindustrie in der Corona-Krise reisst den Chemiekonzern DuPont immer tiefer in die roten Zahlen. Nach einem bereits verlustreichen Jahresstart wies der Konzern wegen hoher Abschreibungen nun für das zweite Quartal einen Milliardenfehlbetrag aus. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Wilmington mitteilte, belief sich der Quartalsverlust im fortgeführten Geschäft auf rund 2,5 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte das Minus rund 1,1 Milliarden Dollar betragen.