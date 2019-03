DZ Bank erzielt 2018 weniger Gewinn

Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat im vergangenen Jahr weniger Gewinn gemacht. Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich auf 1,37 Milliarden Euro (2017: 1,81 Mrd), wie das Zentralinstitut des Genossenschaftssektors am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Nach Steuern verdiente die Gruppe 918 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 1,1 Milliarden Euro. Ursprünglich war ein Ergebnis am unteren Ende einer Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro vor Steuern erwartet worden.