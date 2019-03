DZ Bank spürt Gegenwind - Gewinn gesunken

(Ausführliche Fassung) - Die Turbulenzen am Kapitalmarkt haben die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe im vergangenen Jahr belastet. Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich auf 1,37 Milliarden Euro (2017: 1,81 Mrd), wie das Zentralinstitut in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Nach Steuern verdiente die Gruppe 918 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 1,1 Milliarden Euro.