DZ Bank steigert Halbjahresgewinn deutlich

Nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr plant die DZ Bank für die zweite Jahreshälfte 2019 vorsichtiger. "In Anbetracht eines zunehmend fordernden wirtschaftlichen und politischen Umfeldes gehen wir von nur moderaten weiteren Ergebniszuwächsen im zweiten Halbjahr aus", erklärte der Co-Chef des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, am Donnerstag in Frankfurt. "Wir streben ein Ergebnis an, das sich im mittleren bis oberen Bereich der nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro bewegt." Gemeint ist damit der Vorsteuergewinn.