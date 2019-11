DZ Bank verkauft DVB-Flugzeugfinanzierung an Japaner

Die DZ Bank kommt mit der Zerlegung ihrer von der Schiffskrise gebeutelten Tochter DVB voran. Der Bestand an Flugzeugkrediten wurde nun an die japanische Grossbank MUFG verkauft. Das Anfang März angebahnte Geschäft wurde Anfang dieser Woche besiegelt, wie die Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) am Dienstag mitteilte.