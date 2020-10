E-Commerce-Anbieter Shopify schiesst über Gewinnschwelle - weiter keine Prognose

Der kanadische Anbieter von E-Commerce-Lösungen Shopify hat stark von der Corona-Krise profitiert und Ergebnis und Umsatz im dritten Quartal unerwartet stark gesteigert. Trotzdem verzichtete das Unternehmen weiterhin auf einen Ausblick für das Gesamtjahr. Nach einem Verlust von 72,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal machte Shopify nun 191,1 Millionen Dollar (163 Mio Euro) Gewinn, wie das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen am Donnerstag in Ottawa mitteilte. Der Umsatz verdoppelte sich im selben Zeitraum annähernd auf 767,4 Millionen Dollar.