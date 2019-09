Eastern Property Holding erzielt Halbjahresgewinn von 27,3 Mio USD

Das Immobilienunternehmen Eastern Property Holdings (EPH) hat im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinn in der Grössenordnung von 27,3 Millionen erzielt. Im Vorjahr hatte lediglich ein Plus von 2,7 Millionen resultiert, wie dem am Montagabend veröffentlichten Halbjahresergebnis zu entnehmen ist.