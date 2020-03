Easyjet lässt Grossteil der Flotte am Boden

Auch die britische Fluggesellschaft Easyjet lässt nun von Dienstag an (24. März) den Grossteil ihrer Flotte am Boden. Das sei die Folge der Grenzschliessungen, Reisebeschränkungen und geänderten Reisehinweise wegen der Coronavirus-Ausbreitung, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Wie auch in den vergangenen Tagen werde Easyjet weiterhin Flüge ausführen, um Kunden zurück in die Heimat zu bringen. Der Grossteil dieses Rückführungsprogramms dürfte bis Montag abgeschlossen sein, hiess es. Easyjet empfahl Passagieren, die sich im Ausland befinden, sich vor Montag auf diese Rückführungsflüge umzubuchen.