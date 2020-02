Ebay weitet nach Stubhub-Verkauf Aktienrückkaufprogramm deutlich aus

Die Online-Handelsplattform Ebay schüttet nach dem Abschluss des Verkaufs der Ticketbörse Stubhub den grössten Teil des Erlöses an seine Anteilseigner aus. Das Aktienrückkaufprogramm werde von 1,5 auf 4,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mit. Der Kaufpreis für Stubhub hatte bei 4,05 Milliarden Dollar in bar gelegen.