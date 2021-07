Ebay will Anteile an norwegischem Konkurrenten Adevinta reduzieren

Ebay wird im Zuge eines geplanten Übernahme-Geschäfts seine Anteile an dem norwegischen Unternehmen Adevinta reduzieren. In einem ersten Schritt werde Ebay 125 Millionen Adevinta-Aktien zu einem Preis von rund 2,25 Milliarden US-Dollar an die britische Private-Equity-Gesellschaft Permira veräussern, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. In der Folge wird der Anteil von Ebay an Adevinta von 44 auf 34 Prozent sinken. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.