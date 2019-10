Ecuadors Präsident wechselt nach Protestwelle Militär-Kommando aus

Während den, von den indigenen Völkern Ecuadors aufgerufenen, Protesten wurden 1330 Menschen festgenommen, unter ihnen 57 Ausländer, wie Innenministerin María Paula Romo auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gab. Weitere 1507 Menschen, unter ihnen 435 Polizisten, wurden verletzt. Es seien sechs Todesfälle bestätigt worden, fünf davon seien nach Angaben der Ministerin auf unterschiedliche Unfälle zurückzuführen. Über 100 Polizeifahrzeuge und 28 Polizeistationen seien beschädigt oder zerstört worden.

"Der Protest gegen eine Wirtschaftsmassnahme fiel mit einem Destabilisierungsversuch gegen die Regierung und die Demokratie zusammen", erklärte Romo. Die Regierung beschuldigt Anhänger des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa (2007-2017), Plünderungen und Gewalt angestiftet zu haben. Mehrere Oppositionspolitiker wurden verhaftet, sechs weitere Anhänger Correas suchten Asyl in der mexikanischen Botschaft in Quito.

Die Regierung und die Konföderation der indigenen Völker (CONAIE) einigten sich am Sonntag darauf, die Streichung von Subventionen der Treibstoffe rückgängig zu machen. Im Gegenzug beendete die CONAIE die Kundgebungen und Strassenblockaden in ganz Ecuador. Die Regierung hob am Montag den nationalen Ausnahmezustand und die Ausgangssperre in Quito auf. Eine gemeinsame Kommission soll nun alternative Massnahmen ausarbeiten, um die Subventionen von jährlich 1,2 Milliarden Dollar einsparen zu können, ohne die indigenen Kleinbauern zu treffen./jg/DP/he

(AWP)