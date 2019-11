Edisun-Aktionäre stimmen ordentlicher Kapitalerhöhung zu

Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte beginnt laut den Angaben des Unternehmens am 14. November und endet am 22. November 2019. Die Bookbuilding-Periode für die Aktienplatzierung dauere vom 14. November bis zum 26. November 2019.

Der Bezugs- respektive Platzierungspreis werde zwischen 120 und 130 Franken liegen, hiess es am Dienstagabend. Er werde am 26. November von Edisun Power festgelegt. Die Edisun-Aktie hatte am Dienstagabend an der Schweizer Börse SIX bei 137 Franken geschlossen.

Maximal 475'000 neue Aktien

Das Unternehmen hatte am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass im Rahmen der Kapitalerhöhung maximal 475'000 neue Aktien ausgegeben werden sollen, davon sollen bis zu 415'000 neue Titel an bestehende Aktionäre gehen. Diese sollen je Aktie ein Bezugsrechte erhalten, drei Rechte sollen zum Bezug von zwei neuen Namenaktien berechtigen.

Das Aktienkapital soll sich von heute 18,6 Millionen auf bis zu 31,1 Millionen Franken erhöhen. Mit dem frischen Geld will Edisun Projekte finanzieren, wie das Unternehmen bereits Mitte Oktober mitgeteilt hatte. Edisun möchte in Portugal drei weitere Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 134 Megawatt realisieren und damit das Wachstum der Gruppe beschleunigen.

Die seit 2008 an der Schweizer Börse kotierte Edisun Power Gruppe besitzt 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.

tp/

(AWP)