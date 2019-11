Edisun legt Emissionspreis bei Kapitalerhöhung auf 125 Fr. pro Aktie fest

Insgesamt seien 415'000 neue Namenaktien mit einem Gesamtwert von 51,9 Millionen Franken bei bisherigen und neuen Investoren platziert worden, teilte Edisun am Mittwoch mit. Die bestehenden Aktionäre bezogen davon im Rahmen des Bezugsrechtsangebots rund 195'000 Aktien, während etwa 220'000 neue Namenaktien bei institutionellen und privaten Investoren platziert wurden.

Mit dem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung im Umfang von 50,1 Millionen will das Unternehmen primär Photovoltaikprojekte in Portugal mit einer Leistung von insgesamt 134 Megawatt realisieren.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien sind für den (morgigen) 28. November 2019 vorgesehen. Am Dienstag schloss die Edisun-Aktie bei 134 Franken.

Die seit 2008 an der Schweizer Börse kotierte Edisun Power Gruppe besitzt 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.

cf/uh

(AWP)