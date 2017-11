Edisun Power stockt Obligationenanleihe wegen starker Nachfrage auf

Der Solarstromproduzent Edisun Power ist mit einer Obligationenanleihe bei den Anlegern auf grosses Interesse gestossen. Die am 24. August aufgelegte Anleihe über 8,3 Mio CHF mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 30.11.2022) und einem Coupon in Höhe von 2% sei deutlich überzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Verwaltungsrat habe entschieden, von der im Emissionsprospekt vorgesehenen Möglichkeit zur Aufstockung Gebrauch zu machen und die Anleihe entsprechend auf 13,3 Mio CHF aufzustocken.