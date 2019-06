Edisun Power treibt Photovoltaik-Projekt in Portugal voran

Damit ist die Voraussetzung für die genehmigte Kapitalerhöhung gegeben, durch welche die schweizerische Smartenergy Invest AG neuer Aktionär von Edisun wird. Edisun hatte über den Kauf und die Transaktion bereits im vergangenen Februar berichtet.

Der Verwaltungsrat habe nun entsprechend beschlossen, das Aktienkapital um 2,42 Millionen Franken durch Ausgabe von 80'782 neuen Namensaktien zu erhöhen. Die Liberierung erfolgt durch Smartenergy durch Einlage von 25'053 Aktien der portugiesischen Smartenergy 1706 S.A.

Die Kotierung der neu ausgegebenen Aktien an der SIX Swiss Exchange ist bis längstens am 31. Dezember 2019 aufgeschoben und die Aktien bleiben bis dahin gesperrt. Zudem habe sich Smartenergy verpflichtet, die neu ausgegebenen Aktien bis zum Abschluss des Photovoltaik-Projekts, der im Verlaufe des nächsten Jahres vorgesehen ist, nicht zu veräussern.

yr/rw

(AWP)