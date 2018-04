Edisun steigert Umsatz um 16% - Erstmals Dividende

Die Gruppe sieht sich auf "Erfolgskurs". Dank akquisitions- und wetterbedingtem Umsatzwachstum sowie "diszipliniertem Kostenmanagement" sei das Geschäftsjahr 2017 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Der Stromertrag erhöhte sich den Angaben zufolge um 19 Prozent auf 9,45 Mio Franken (in Lokalwährung +18%). Neben dem Währungseffekt trugen die per Ende 2016 akquirierte 2,3 MW-Anlage Condado bei Huelva (+11%) sowie die besseren Wetterverhältnisse (+5%) zum Wachstum bei, wie es heisst.

Die Ende 2017 erworbenen Anlagen in Leipzig (3,6 MW) und bei Ravenna (1 MW) wurden per Ende 2017 konsolidiert und hätten noch keine Auswirkung auf die Erfolgsrechnung gehabt. Schliesslich erhöhten die gestiegenen Marktpreise in Spanien den Stromertrag im Vergleich zum Vorjahr um 2%.

Das "gute, nachhaltige Ergebnis" erlaube zum ersten Mal auch eine Ausschüttung an die Aktionäre, so die Mitteilung. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 18. Mai 2018 eine Dividende von 0,60 Fr./Aktie in Form einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven. Um "sämtliche Wachstumsoptionen offen zu halten", wird ferner die Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von 7,5 Millionen Franken beantragt. Im Übrigen wird Reto Klotz als weiteres Mitglied in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

POSITIVER AUSBLICK

Auch für die weitere Zukunft gibt sich Edisun zuversichtlich. Mit den Ende 2017 akquirierten Anlagen in Deutschland und Italien sowie der Mitte März 2018 ans Netz angeschlossenen Anlage Requena in Spanien werde das Wachstum auch in diesem Jahr hoch bleiben, heisst es. Die Gruppe rechnet beim aktuellen Eurokurs mit einem Nettoresultat von ca. 2,0 Millionen Franken.

