Hans Nef, Vizepräsident des Verwaltungsrats des Solarstromunternehmens Edisun Power, ist am vergangenen Wochenende tödlich verunfallt. Nef sei im August des Jahres 2014 in den Verwaltungsrat eingetreten und habe in der Folge die Entwicklung des Unternehmens massgeblich mitgeprägt, teilte Edisun am Montagabend mit.