Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Edmond de Rothschild (Suisse) hat Martin Liebi zum stellvertretenden CEO ernannt. Liebi werde in dieser Funktion ab Anfang 2017 auch die Leitung der Privatbank-Aktivitäten des Instituts im Heimmarkt Schweiz übernehmen, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Dabei werde er an CEO Emmanuel Fiévet rapportieren.