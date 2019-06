Edmond de Rothschild Holding hält 98,8 Prozent an E. de Rothschild (Suisse)

Insgesamt seien der Dachholding gemäss dem provisorischen Resultat 4'490 Namenaktien angeboten worden, was 80,8 Prozent der im Publikum befindlichen Anteile entspricht, wie die Edmond de Rothschild am Freitag mitteilte. Die Ausführung des Übernahmeangebots soll nach dem Ende der Nachfrist am 11. Juli erfolgen.

Wie im März bekannt gegeben wurde, soll Edmond de Rothschild (Suisse) vollständig von der Familie Benjamin de Rothschild übernommen werden und sich damit auch von der Schweizer Börse zurückziehen. Edmond de Rothschild (Suisse) soll die operative Einheit für die Bankaktivitäten der Gruppe werden.

tp/kw

(AWP)