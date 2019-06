Wie seit März bekannt, wird Edmond de Rothschild (Suisse) vollständig von der Familie Benjamin de Rothschild übernommen. Damit wird sich die die Genfer Bank auch von der Schweizer Börse zurückziehen. Edmond de Rothschild (Suisse) soll künftig die operative Einheit für die Bankaktivitäten der Gruppe werden.

Das definitive Schlussergebnis zum Übernahmeangebot will Rothschild am 3. Juli veröffentlichen. Am 11. Juli werde dann die Übernahme umgesetzt, hiess es weiter.

mk/tt

(AWP)