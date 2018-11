Edmond de Rothschild legt Einheiten zusammen und schafft neue Positionen

In diesem Zusammenhang vermeldet die Privatbankengruppe am Montag verschiedene Personalien. So gibt es zwei neue stellvertretende Geschäftsführer: Christophe Caspar kam bereits per 1. November zu Edmond de Rothschild Asset Management als Deputy CEO für das Asset Management, verantwortlich für Managementpraktiken. Gad Amar, derzeit Head Business Development bei Edmond de Rothschild Asset Management, wurde ebenfalls zum Deputy CEO für das Asset Management ernannt und ist laut Mitteilung verantwortlich für den Verkauf.

Des weiteren wurde Pierre Jacquot zum Leiter des Immobiliengeschäfts der Gruppe ernannt und ist dem Asset Management Executive Committee beigetreten. Johnny El Hachem, Managing Director bei Edmond de Rothschild Private Equity sei diesem Komitee ebenfalls beigetreten.

ys/kw

(AWP)