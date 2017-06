Die Privatbank Edmond de Rothschild hat mit dem chilenischen Asset Manager Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF) eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. Die Genfer Bank kann so in dem südamerikanischen Land eine breite Palette von Anlagelösungen anbieten, heisst es in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Diese Partnerschaft biete den Kunden Asset Management-Dienstleistungen vor Ort, heisst es weiter.