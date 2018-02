EFG-Aktien sacken nach Zahlenvorlage für 2017 ab

Die EFG International-Aktien gehören am Mittwoch zu den schwächsten Titeln am Schweizer Markt. Die Vermögensverwalterin hatte am Morgen Ergebnisse für das Jahr 2017 vorgelegt, die stark von der Integration der Privatbank BSI sowie weiteren Sonderfaktoren geprägt waren. Die Analysten anerkennen zwar Fortschritte im operativen Geschäft, zeigen sich aber gleichzeitig vom starken Einfluss von negativen Sondereffekten auf das Resultat befremdet.