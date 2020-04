EFG-Aktionäre heissen alle Anträge des Verwaltungsrates gut

Auch der Dividendenvorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 0,15 Franken pro Aktie wurde angenommen.

Wie bekannt trat John Williams nicht zur Wiederwahl an. An seiner Stelle wurde Peter Fanconi als neues Mitglied und zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit gewählt. Zudem wurden Amy Yip und Carlo Lombardini als neue Mitglieder gewählt. Die Wahl von Yip tritt erst am 31. Mai in Kraft. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden wiedergewählt.

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie fand die GV ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Sie konnten ihre Stimmrechte über einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

