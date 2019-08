EFG International ernennt Amy Yip zur Präsidentin Advisory Board Asien Pazifik

Yip wird in ihrer neuen Rolle eng mit dem Verwaltungsrat und dem operativen Leiter der Region, Albert Chiu, zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen die Führungsleute das Geschäft von EFG in der Region Asien Pazifik weiter ausbauen. Yip verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsrollen bei grösseren Firmen in der Region. Derzeit sitzt sie unter anderem in den Verwaltungsräten der Deutschen Bank und Temenos.

Erst Anfang Juni wurde Angela Bow zur stellvertretenden Chefin (Deputy Head) der Region Asien Pazifik ernannt.

