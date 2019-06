Sie wird direkt an Albert Chiu, Leiter der Region Asien Pazifik, berichten. In ihrer neuen Rolle wird sie auch Mitglied des Geschäfts-Komitees der Region Asien Pazifik.

Zuletzt arbeitete Bow zweieinhalb Jahre bei Julius Bär im Range eines Managing Director als Leiterin Japan, Emerging Asia and Intermediaries. Davor war sie fünf Jahr bei der Credit Suisse als Deputy Head of Japan and Emerging Markets bzw. während 18 Jahre bei UBS Wealth Management tätig.

sig/uh

(AWP)