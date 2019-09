EFG International will in den kommenden Jahren in Portugal kräftig zulegen

Der Vermögensverwalter EFG International will seine Präsenz in Portugal ausbauen. Einen Monat nach der Eröffnung eines Büros in der Hauptstadt plant das Zürcher Institut bereits die Eröffnung eines weiteren in Porto und strebt innerhalb von drei Jahren Verwaltete Vermögen von 1,5 Milliarden Franken an. Die Geschäftsleitung bezeichnet dies als ein "konservatives" Ziel.