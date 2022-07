EFG nominiert Alexander Classen als Nachfolger von Peter Fanconi als VRP

Fanconi wird zum 31. Oktober dieses Jahres zurücktreten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Wahl von Classen ist an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 6. Oktober vorgesehen. Er soll sein Amt zum 1. November nahtlos antreten.

Classen ist derzeit CEO und Schweiz-Chef von HSBC Private Bank (Suisse). Dieses Amt wird er per Ende September aufgeben. Insgesamt bringe er fast 30 Jahre Führungserfahrung bei verschiedenen globalen Finanzinstituten mit.

Auf der der gleichen Generalversammlung soll auch Boris Collardi in den Verwaltungsrat gewählt werden, heisst es weiter. Er war Ende April als Grossaktionär bei EFG eingestiegen.

cg/rw

(AWP)