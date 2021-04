EFG verkauft Minderheitsanteil an spanischer Privatbank A&G

Die Privatbankengruppe EFG International will ihren Anteil an der spanischen Bank Asesores y Gestores Financieros (A&G) verkaufen. Im Rahmen eines Management-Buy-Outs soll der gesamte Minderheitsanteil von 40,5 Prozent an das Managementteam von A&G gehen, wie EFG am Montag mitteilte.