Die Vermögensverwalterin EFG International verkauft ihr Bürogebäude in Lugano, den Palazzo Botta, an den Kanton Tessin. Die Transaktion werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein, teilte EFG am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Nach dem Verkauf werde EFG noch drei Jahre im Palazzo Botta bleiben, hiess es weiter.