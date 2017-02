Ehemaliger Top-Banker Barend Fruithof wird CEO der deutschen ASH Group

Der 50-jährige Fruithof ist gelernter Landwirt und hatte laut Mitteilung zunächst berufliche Erfahrungen in landwirtschaftlichen Betrieben gesammelt, bevor er eine Karriere im Bankensektor absolvierte. Zuletzt war Fruithof Schweiz-Chef beim Vermögensverwalter Julius Bär. Zuvor leitete er während sieben Jahren das Firmenkundengeschäft der Credit Suisse, zudem war er als Finanzchef bei der Raiffeisen-Gruppe sowie bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) tätig gewesen.

Die ASH Group ist spezialisiert auf Kommunal- und Spezialgeräte zur Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen und zur Pflege von Grünflächen in "anspruchsvollem Gelände". Hauptmarken sind die auf Spezialfahrzeuge in Hanglagen spezialisierte Aebi mit Standort in Burgdorf BE sowie die aus dem deutschen St. Blasien stammende Schmidt. Mit den Akquisitionen von Meyer Products und Swenson Spreader hat die Gruppe die geografische Präsenz nach Nordamerika erweitert. Die ASH Group bietet laut eigenen Angaben "eines der umfangreichsten Produktportfolios" für den Sommer- und Winterdienst sowie Lösungen für die Schneeräumung und Enteisung von Flughäfen und beim Bahnverkehr an

