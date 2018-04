Einbruch am britischen Automarkt lastet auf Europas Neuzulassungen

(Ausführliche Fassung) - Der Einbruch auf dem britischen Automarkt lastet zunehmend auf dem Absatz der Autoindustrie in Europa. Weil die Pkw-Neuzulassungen in Grossbritannien im ersten Quartal um mehr als 12 Prozent absackten, kam der EU-Automarkt insgesamt nur noch auf ein Anmeldungsplus von 0,7 Prozent, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Grossbritannien ist der zweitgrösste Einzelmarkt in der EU. Im März allein hagelte es hier ein Minus von fast 16 Prozent.