Einigung bei Tarifrunde für deutsche Bankangestellte

In der fünften Tarifrunde für die rund 200 000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi auf ein Ergebnis geeinigt. Wie Verdi am Donnerstagmorgen in Berlin mitteilte, sollen die Entgelte für Bankbeschäftigte in zwei Stufen um insgesamt 4,0 Prozent steigen.