Einstiger Chef-Testpilot der Boeing 737 Max freigesprochen

Der ehemalige Chef-Testpilot der Boeing 737 Max ist in einem Prozess um seine Rolle bei der Zulassung des Pannen-Flugzeugs freigesprochen worden. US-Staatsanwälte warfen ihm vor Gericht in Texas vor, Behörden falsche und unvollständige Angaben zu dem Assistenzsystem gemacht zu haben, das eine zentrale Rolle bei zwei Abstürzen des Flugzeugs spielte. Dadurch seien Airlines und deren Piloten nicht über die Funktionsweise der Software unterrichtet worden, hiess es in der Anklage. Die Geschworenen sprachen den Piloten Mark Forkner in der Nacht zum Donnerstag am vierten Tag des Verfahrens frei, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.