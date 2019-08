Das jahrzehntelang auf Kleinwagen spezialisierte Opel-Werk in Eisenach ist auf die Produktion des Stadtgeländewagens Grandland umgestellt worden. Der SUV, der bisher in Frankreich gebaut wird, rollte am Mittwoch in Thüringen erstmals vom Montageband. Eisenach ist damit das erste deutsche Opel-Werk, das Autos auf der Plattform des Mutterkonzerns PSA baut. Anfang 2020 folge eine Hybrid-Variante des Grandland, der auch auf dem russischen Markt verkauft werden soll, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. "Die Elektrifizierung der Opel-Modelle beginnt in Eisenach."