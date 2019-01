SportsArt, ein seit 42 Jahren bestehender taiwanesischer Sportgerätehersteller, versucht dies zu ändern und verkauft Laufbänder, Ellipsentrainer und Fahrräder, die das Training in Elektrizität verwandeln und es über eine Steckdose in das Gebäude einspeisen. Das Unternehmen stellte vor kurzem den Teilnehmern der International Consumer Electronics Show in Las Vegas die dritte Generation seines Laufbands vor.

"Denken Sie an ein Hamsterrad", sagte Ruben Mejia, Chief Technology Officer von SportsArt. „Sie sind der Hamster und das Laufband ist das Rad. Sobald Sie anfangen, das Rad zu drehen, haben wir innen einen Generator, der anfängt, Strom zu erzeugen. “

Die körperliche Anstrengung wird durch Verbrennungsreaktionen unterstützt - kleine zelluläre. Wie SportsArt in seinen Patentanmeldungen schreibt, sei es schade, dass die Energie nicht genutzt werde.

Es gibt jedoch ein Grössenproblem. Die maximale Leistung des Laufbands beträgt 200 Watt pro Stunde. Der durchschnittliche Amerikaner verbraucht täglich etwa 28.000 Wattstunden. Das maximale Laufband-Training mit 200 Watt pro Stunde würde 2,4 Cent einsparen, vorausgesetzt, die Stromkosten betragen 0,12 Dollar pro Kilowattstunde, zuzüglich des Stroms, den eine motorisierte Maschine benötigt hätte.

Die Fahrräder und Ellipsentrainer des Unternehmens können bis zu 250 Watt erzeugen. Auf dem Laufband würde ein etwa 73 Kilo schwerer Läufer, der ungefähr 8 Minuten und 20 Sekunden für eine Strecke von einer Meile braucht, in 30 Minuten nur 24 Watt erzeugen, was für 4 Stunden WLAN ausreicht. Eine 88 Kilo schwere Person, die 20 Minuten lang leicht joggen würde, kann eine 60-Watt-Glühbirne lang genug betreiben, um den Raum während des Trainings zu erleuchten.

Etwas grün sein

Wenn der eingesparte Strom eingerechnet würde, könnte die „Eco-Powr“ -Ausrüstung von SportsArt bei ständiger Nutzung im Vergleich zu den Laufbändern anderer Marken laut Mejia fast 900 Dollar pro Jahr einsparen. Die Geräte kosten etwa 10.000 Dollar pro Stück und werden unter anderem an Fitnessstudios, Zentren für betreutes Wohnen und Universitäten verkauft. Modelle für die Verbraucher sind in Arbeit.

Warum sollte ein Fitnessstudio angesichts der geringen Nutzens und eines Preises, der fünfmal höher ist als ein herkömmliches Laufband, eines der Geräte kaufen? Etwas grün zu sein ist in zunehmendem Masse ein Verkaufsargument für sich, so ungefähr lautet die Überlegung.

"Es gibt viele Fitnessstudios, die sich als grün bewerben, und sie werden auf verschiedene Weise umweltfreundlich, egal, ob es sich dabei um Null-Abfall handelt oder um eine Netto-Null-Energie-Immobilie", sagte Mejia.

Paul Crane gehört das Eco-Gym, ein "nachhaltiges Fitnessstudio" im englischen Brighton, das SportsArt-Geräte verwendet. In der Vergangenheit reduzierte die Einrichtung die Beiträge, zum Teil auf der Basis, wie viel Energie die Mitglieder während des Trainings generieren. Er sagte, die Mitglieder „fühlen sich auf jeden Fall motiviert und verpflichtet, ihre eigene Gesundheit und die des Planeten zu verbessern.“ Zu den weiteren Kunden zählen Boutique-Fitnessstudios, die mehr für Annehmlichkeiten wie Stromerzeugungsanlagen verlangen können, bei denen es nicht darum geht, Energie zu sparen, sondern mehr darum Stellung zu beziehen.

Stromerzeugung als mentaler Anreiz

Es ins Fitnessstudio zu schaffen ist für beschäftigte, arbeitende Menschen schwierig genug. Können sie ihre eigene Stromerzeugung messen, so könnte dies ein zusätzlicher mentaler Anreiz oder Auslöser sein, sich zu bewegen, "selbst wenn es den Menschen das Gefühl haben, dass sie Energie verbrennen und jemand anders die Ergebnisse sieht, sagte Dan Ariely, Professor für Psychologie und Verhaltensökonomie an der Duke University und ein Autor.

Herkömmliche Laufbänder haben Motoren, die den Gurt in Bewegung setzen, sobald das Training beginnt. Das kostet Strom, ebenso wie das elektronische Trainingsdisplay. Das SportsArt Laufband hat keinen Motor. Es wird anfangs durch die Schwerkraft angetrieben. Das Training beginnt, wenn eine Bremse am Band gelöst wird. Wenn die Füsse zu laufen beginnen, dreht das Band Rollen, die die Bewegung erfassen und in Elektrizität umwandeln.

Ein Mikro-Inverter, ein Gerät, das den Stromfluss reguliert, wandelt es in elektrische Energie um, die das Haus oder das Gebäude mit Strom versorgt, und bringt sie direkt in die Steckdose. Die bescheidene zusätzliche Energie fliesst dahin, wo zuerst Strom benötigt wird. Zumindest derzeit kann der Strom nicht aus der Struktur heraus und in das Stromnetz eingespeist werden.

Da die Maschinen während intensiverer Workouts die meiste Energie erzeugen, wird die Menge der verbrannten Kalorien nicht unbedingt in Strom umgewandelt. Mejia sagte, dass man zwar bei einem dreistündigen Spaziergang mit einer Geschwindigkeit von drei Meilen pro Stunde viele Kalorien verbrennen können, "aber man wird nicht viel Strom produzieren."

(Bloomberg)